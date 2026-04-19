В Казани у колокольни Богоявленского собора состоялся уличный пасхальный концерт

Пасхальный миссионерский концерт прошел на улице Баумана в Казани. Возле колокольни Богоявленского собора выступили церковные и светские коллективы. Для горожан и гостей столицы РТ прозвучали пасхальные песнопения и классические церковные произведения. Среди выступавших – ансамбль «Иволга» из Высокогорского района республики, приходской хор «Надежда» храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, а также квартет под руководством Натальи Костицыной, и другие.

«Пасха Христова – это всегда радость и радостью надо делиться. Нам, православным, нужно идти к людям, которые не думают о Воскресении Христовом, которые уже забыли о Пасхе Господней. И многие люди, которые сегодня просто гуляли по центру города, услышали слова о Христе Воскресшем. Наш миссионерский концерт проводится уже в пятый раз и большая благодарность нашему Владыке, который всегда поддерживает наши мероприятия и мэру нашего Богоспасаемого града Ильсуру Раисовичу Метшину за одобрение этого концерта», – прокомментировал священник Александр Ермолин.