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В Казани у грузовика отказали тормоза, и он протаранил трамвай
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фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»
ДТП произошло сегодня днем на перекрестке 100-летия ТАССР – Глазунова в Казани, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
По предварительным данным, у грузового автомобиля «МАЗ» отказали тормоза, и он врезался в трамвай. Произошло повреждение контактной сети.
Из-за ДТП временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7.
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