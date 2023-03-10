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Происшествия 10 марта 2023 13:15

В Казани у грузовика отказали тормоза, и он протаранил трамвай

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В Казани у грузовика отказали тормоза, и он протаранил трамвай
фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

ДТП произошло сегодня днем на перекрестке 100-летия ТАССР – Глазунова в Казани, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

По предварительным данным, у грузового автомобиля «МАЗ» отказали тормоза, и он врезался в трамвай. Произошло повреждение контактной сети.

Из-за ДТП временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7.

#дтп трамвай #МУП Метроэлектротранс
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