В Казани у грузовика отказали тормоза, и он протаранил трамвай

фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

ДТП произошло сегодня днем на перекрестке 100-летия ТАССР – Глазунова в Казани, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

По предварительным данным, у грузового автомобиля «МАЗ» отказали тормоза, и он врезался в трамвай. Произошло повреждение контактной сети.

Из-за ДТП временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7.