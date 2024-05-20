В Казани у двоих наркокурьеров полицейские нашли более 110 граммов метадона

В Казани сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность двух наркокурьеров 2002 и 2003 годов рождения, которые занимались распространением синтетического наркотика метадон, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

При задержании в автомобиле и рюкзаке одного из подозреваемых было обнаружено и изъято более 80 граммов метадона, расфасованного в свертки. В процессе дальнейших оперативных мероприятий полицейские вышли на тайник, откуда изъяли еще 25 граммов этого запрещенного вещества.

Всего из незаконного оборота было изъято около 111 граммов наркотиков. Молодые люди полностью признали свою вину в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Оба фигуранта арестованы.