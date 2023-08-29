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Новости Татарстана и Казани
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В Казани у «Чаши» пройдет презентация POP-UP площадки «За нами страна»
Завтра, в День города и День республики, у Центра семьи «Казан» состоится презентация POP-UP площадки «За нами страна». Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Пришедшие на презентацию смогут проверить свои навыки управления беспилотником, примерить военную форму и принять участие в мастер-классе по сборке-разборке автомата.
Предусмотрена и детская зона. Там вместе с волонтерами маленькие посетители смогут своими руками создать открытку и отправить ее военным.
Презентация начнется в 18.00 30 августа.
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