В Казани у «Чаши» пройдет презентация POP-UP площадки «За нами страна»

Центр семьи «Казан»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, в День города и День республики, у Центра семьи «Казан» состоится презентация POP-UP площадки «За нами страна». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Пришедшие на презентацию смогут проверить свои навыки управления беспилотником, примерить военную форму и принять участие в мастер-классе по сборке-разборке автомата.

Предусмотрена и детская зона. Там вместе с волонтерами маленькие посетители смогут своими руками создать открытку и отправить ее военным.

Презентация начнется в 18.00 30 августа.