В Апанаевском медресе Казани бьют тревогу из-за аварийного состояния крыши

Сотрудники Апанаевского медресе в Казани бьют тревогу — крыша здания учебного заведения, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, находится в аварийном состоянии и никак не может дождаться ремонта. Этой проблемой сегодня с журналистами поделился директор медресе Ахмад хазрат Сабиров.

Сабиров напомнил, что еще в 2019 году с помощью префектуры «Старый город» к проблеме привлекли внимание Президента Татарстана Рустама Минниханова. Он поручил выполнить проектно-изыскательные работы «в целях сохранения и развития республиканского объекта культурного наследия». Проектно-сметная документация готова, но прошло три года, а крышу все еще не отремонтировали.

«На протяжении многих лет продолжается эта проблема. Зимний сезон для нас проходит очень тяжело. Любые осадки попадают внутрь здания, а небольшой ветер запросто поднимает кровлю. Само кровельное железо очень ветхое, крепления, на которых оно держится, тоже устарели и не держат покрытие. При каждом ветре, дожде мы вынуждены подниматься на крышу и самостоятельно латать. Но если снова ветер подует, снова все поднимается. Особенно после позавчерашней погоды была катастрофически повреждена. И мы уже не знаем, как быть», –рассказал Ахмад хазрат Сабиров.

Он отметил, что своими силами проводить ремонт на объекте культурного наследия запрещено. Все работы должны быть выполнены сертифицированными организациями под контролем комиссий. К тому же работы на памятниках архитектуры в разы дороже.

«Самостоятельно проводить работы мы не имеем права. Надеемся, наши просьбы будут услышаны и найдутся финансы, чтобы выполнить ремонт», – резюмировал Сабиров.

Здание Апанаевского медресе построено в 1877 году, признано памятником архитектуры регионального значения. В настоящее время в медресе учатся больше 100 человек (как взрослые, так и дети). Они изучают основы ислама, чтение и заучивание Корана, арабский язык и другие науки.