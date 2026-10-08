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Происшествия 8 октября 2026 07:19

В Казани тушат пожар на складе на Магистральной

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В Казани тушат пожар на складе на Магистральной

Пожар произошел на складе в Приволжском районе по адресу: ул. Магистральная, д. 69. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ. На место прибыли силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар локализован в 7.11. К ливквидации пожара привлечены 71 человек личного состава и 21 единица техники, в том числе от МЧС России — 50 человек и 15 единиц техники (включая автолестницы и коленчатый подъемник). На тушение пожара поданы 7 водяных стволов. Площадь пожара составляет ориентировочно 1500 кв. метров.

#пожар в казани #гу мчс рф по рт #горит склад
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