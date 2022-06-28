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Ру Тат
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Происшествия
28 июня 2022  11:28
Павел Климчак

В Казани тушат пожар, который случился в офисе над супермаркетом на Рахимова

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Возгорание началось на втором этаже дома по адресу Рахимова, 8 корпус 56. О случившемся сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Известно, что на первом этаже дома находится супермаркет, а на втором – офисные помещения. На место прибыли пожарные подразделения, идет разведка, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 12 часов пожар удалось локализовать по площади 20 квадратных метров, а еще через несколько минут огонь полностью потушили.

#пожар
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