В Казани туроператора, обманувшего клиентов на 3,5 млн рублей, отправили за решетку

Сегодня Ново-Савиновский суд Казани вынес приговор главе туристической фирмы Камиле Арташиной. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

«Признать виновной и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до 2029 года, момента достижения 14-летия ее ребенка», – сказал судья.

По версии следствия, Арташина предлагала своим знакомым несуществующие путевки в другие страны. Таким образом она обманула около 20 человек на 3,5 миллиона рублей.

Камила Арташина сообщила в суде, что собирается понемногу возвращать деньги. Вину она признала частично.

«Так получилось из-за начала СВО, в период с февраля по октябрь 2022 года курс сильно вырос и образовалась долговая яма», – дополнила Арташина.