В Казани туристы потратили 16 млрд рублей за восемь месяцев

По данным сервиса «СберАналитика», в Казани за восемь месяцев туристы потратили 16,7 млрд рублей, что на 59% больше, чем годом ранее. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Из этой суммы 24% пришлось на кафе, бары, рестораны, 22% — на продовольственные магазины, порядка 21% — на предоставление услуг, развлечения и средства размещения», — уточнила докладчица.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, эта цифра позволяет понять, зачем в столице Татарстана активно развивают туристическую сферу и почему не стоит обращать внимание на так называемых «ворчунов» из числа жителей, которые устали от туристов.

«Важная цифра — 16 млрд рублей составили траты туристов за восемь месяцев. А это только Сбер — им пользуются 70% от общего числа. 16 млрд рублей — их получили не только такси, туристические фирмы, рестораторы, кафе, гостиницы, но и город, ведь это еще и налоги, на которые мы с вами благоустраиваем нашу Казань», — подчеркнул Метшин.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.