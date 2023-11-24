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Новости Татарстана и Казани
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В Казани трудоустроили 500 человек с инвалидностью за 2023 год
С начала года в Казани трудоустроено 500 из 659 горожан с инвалидностью, обратившихся в Центр занятости. Чаще всего они получали работу в общественных организациях, на производствах, в компании отрасли здравоохранения, торговли и других. Об этом говорилось на заседании заседания городского Совета по делам инвалидов в исполкоме. Мероприятие приурочено к приближающейся Декаде инвалидов.
В Татарстане проживают 17,9 тыс. человек с инвалидностью, 12 тыс. из них не трудоустроены. Как отметил директор Центра занятости Тимур Муллин, на учете стоят 163 человека с инвалидностью, 156 из которых признали безработными. Для поиска работы этой категории горожан применяются специальные программы, в том числе профориентация, психологическая помощь и профобучение.
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