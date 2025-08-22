news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 22 августа 2025 11:07

В Казани троих больных туберкулезом принудительно направили на лечение

Читайте нас в
Телеграм

В Казани судебные приставы принудительно госпитализировали троих граждан, которые уклонялись от исполнения решения суда о прохождении лечения от туберкулеза.

Рейд прошел с определенными сложностями. Одна семейная пара отказалась предоставить доступ сотрудникам ФССП в жилище, а еще одна гражданка оказывала активное сопротивление при госпитализации. За противоправные действия в отношении них были составлены административные материалы.

В итоге трое жителей Казани были направлены в Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер на принудительное лечение. Данная мера является законной и направлена на пресечение распространения опасного инфекционного заболевания, сообщает пресс-служба ведомства.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

21 августа 2025
В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

21 августа 2025