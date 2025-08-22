В Казани троих больных туберкулезом принудительно направили на лечение

В Казани судебные приставы принудительно госпитализировали троих граждан, которые уклонялись от исполнения решения суда о прохождении лечения от туберкулеза.

Рейд прошел с определенными сложностями. Одна семейная пара отказалась предоставить доступ сотрудникам ФССП в жилище, а еще одна гражданка оказывала активное сопротивление при госпитализации. За противоправные действия в отношении них были составлены административные материалы.

В итоге трое жителей Казани были направлены в Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер на принудительное лечение. Данная мера является законной и направлена на пресечение распространения опасного инфекционного заболевания, сообщает пресс-служба ведомства.