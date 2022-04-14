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Происшествия
14 апреля 2022  10:35
Полина Шевчук

В Казани троим владельцам легкомоторных самолетов суд запретил проводить аэроэкскурсии

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Как установила проверка Татарской транспортной прокуратуры, в Казани несколько человек устроили экскурсионные коммерческие полеты на легкомоторных самолетах. Однако у них отсутствовали на это сертификаты эксплуатанта. В этом случае такие аэроэкскурсии являются незаконными и могут нести реальную угрозу жизни и здоровью клиентов.

В связи с этим Татарский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием признать незаконным коммерческую эксплуатацию воздушных судов без получения сертификата эксплуатанта.

Исковые требования прокурора были судом удовлетворены. Троим владельцам самолетов запретили коммерческую эксплуатацию воздушных судов. 
 

 

#Татарская транспортная прокуратура #запрет полетов
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