В Казани троим владельцам легкомоторных самолетов суд запретил проводить аэроэкскурсии

Как установила проверка Татарской транспортной прокуратуры, в Казани несколько человек устроили экскурсионные коммерческие полеты на легкомоторных самолетах. Однако у них отсутствовали на это сертификаты эксплуатанта. В этом случае такие аэроэкскурсии являются незаконными и могут нести реальную угрозу жизни и здоровью клиентов.

В связи с этим Татарский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием признать незаконным коммерческую эксплуатацию воздушных судов без получения сертификата эксплуатанта.

Исковые требования прокурора были судом удовлетворены. Троим владельцам самолетов запретили коммерческую эксплуатацию воздушных судов.

