В Казани трое подростков на самокате сбили женщину, делом заинтересовался СК

В минувший четверг в Казани трое подростков, передвигаясь на одном электросамокате, сбили женщину. По данному факту Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«23 мая текущего года в городе Казани Республики Татарстан трое подростков, передвигаясь по пешеходной зоне на одном электросамокате, совершили наезд на женщину. Пострадавшая госпитализирована. Ситуация получила распространение в социальной сети.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Андреевичу Липскому возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», – указывается в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.