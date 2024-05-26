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В Казани трое подростков на самокате сбили женщину, делом заинтересовался СК
В минувший четверг в Казани трое подростков, передвигаясь на одном электросамокате, сбили женщину. По данному факту Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«23 мая текущего года в городе Казани Республики Татарстан трое подростков, передвигаясь по пешеходной зоне на одном электросамокате, совершили наезд на женщину. Пострадавшая госпитализирована. Ситуация получила распространение в социальной сети.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Андреевичу Липскому возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», – указывается в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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