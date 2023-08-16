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В Казани три года колонии дали уроженцу Уфы, который напал на судебного пристава
В Советском районном суде Казани вынесли приговор уроженцу Уфы, который напал на пристава с ножом, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что пристав приехал по месту жительства должника, чтобы вручить ему уведомление о выселении за многочисленные долги. В квартире находилось несколько человек, и один из них напал на пристава с ножом, но тот успел среагировать и применить меры самообороны.
Суд признал нападавшего виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы, а также к возмещению ущерба, причиненного здоровью, в размере 200 тысяч рублей.
Кроме того, суд постановил обратить внимание руководства ФССП России на обстоятельства случившегося, чтобы поощрить работу судебного пристава Дмитрия Чугунова.
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