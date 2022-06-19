В Казани три абсолютных батыра Сабантуя выиграли баранов и квадроциклы

В Казани 253 спортсмена сразились за звание абсолютного батыра Сабантуя. Победителями оказались три участника — по одному на каждой из площадок, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Фото: Комитет физической культуры и спорта исполкома Казани

Борьба корэш завершала масштабное празднование Сабантуя. За главный приз — баранов и квадроциклы — на площадке в Мирном сразились 98 человек. Однако самым сильным из батыров оказался Ринат Давлетшин из Кукмора.

У 70 противников в Дербышках отвоевал победу казанец Айрат Фатхуллин. А лучшим из 85 силачей на площадке у озера Лебяжье стал Булат Мусин. Он также является представителем Казани.