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Спорт
19 июня 2022  21:02

В Казани три абсолютных батыра Сабантуя выиграли баранов и квадроциклы

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В Казани 253 спортсмена сразились за звание абсолютного батыра Сабантуя. Победителями оказались три участника — по одному на каждой из площадок, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

 

Фото: Комитет физической культуры и спорта исполкома Казани

Борьба корэш завершала масштабное празднование Сабантуя. За главный приз — баранов и квадроциклы — на площадке в Мирном сразились 98 человек. Однако самым сильным из батыров оказался Ринат Давлетшин из Кукмора.

У 70 противников в Дербышках отвоевал победу казанец Айрат Фатхуллин. А лучшим из 85 силачей на площадке у озера Лебяжье стал Булат Мусин. Он также является представителем Казани.

#сабантуй #борьба корэш #батыр
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