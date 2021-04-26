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Ру Тат
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26 апреля 2021  11:35
Павел Климчак

В Казани трехлетний мальчик погиб, выпав из окна квартиры

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23 апреля у жилого дома по улице Павлюхина обнаружили тело трехлетнего мальчика, который выпал из окна квартиры. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Выяснилось, что родители ребенка, уехав на работу, оставили мальчика бабушке. Та, в свою очередь, тоже уехала к своей родственнице, чтобы отвезти лекарство, и оставила ребенка с 13-летним сыном. В какой-то момент подросток ушел на кухню, а ребенок забрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Контрукция не выдержала и ребенок выпал из окна пятого этажа.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

СУ СКР по РТ напоминает, что нельзя оставлять детей без присмотра в комнате с открытым окном. Рекомендуется установить на ручки окон специальные замки.

Уголовное дело ребенок выпал из окна причинение смерти по неосторожности мальчик погиб
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