Происшествия 1 мая 2026 09:43

В Казани трех малолетних водителей наказали за езду не по правилам в центре

В Казани привлекли к ответственности троих малолетних водителей мопедов за нарушение ПДД в центре города.

Как сообщили в МВД по РТ, три водителя мопедов без госномеров катались по улицам Ершова, Карла Маркса и Подлужной, совершая многочисленные нарушения ПДД. Это попало на видео, которое затем обнаружили сотрудники ГАИ. Установлено, что мопедами управляли подростки, не имевшие прав.

На двоих 17-летних парней составили протоколы. Данные о нарушениях ещё одного 14-летнего водителя передали сотрудникам по делам несовершеннолетних. Мопеды поместили на штрафстоянку.

На родителей подростков также составили протоколы. Решается вопрос о привлечении их к ответственности за ненадлежащее воспитание.

#гаи #МВД по РТ #подросток нарушитель
Медведев: Ни одна армия мира не может пока справиться с проблемой «роя дронов»

