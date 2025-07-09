В Казани треть офисных работников сталкиваются с конфликтами из-за кондиционера в офисе

33% жителей Казани признались, что в их рабочих коллективах возникали конфликты из-за настройки кондиционеров. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

По информации исследования, половина опрошенных утверждают, что в их офисах подобных споров не бывает. Еще у 17% респондентов на рабочем месте вовсе нет климатической техники.

Чаще всего ссоры из-за температуры в помещении происходят у женщин и у сотрудников старше 45 лет – среди них 45% сталкивались с такими ситуациями. Среди работников младше 35 лет этот показатель составил 30%, а в возрастной группе от 35 до 45 лет – лишь 24%.

Кроме того, разногласия по поводу использования кондиционеров чаще возникают среди казанцев с более высоким доходом. Среди опрошенных с заработком выше 100 тысяч рублей о подобных конфликтах сообщили 42%, тогда как среди тех, кто получает менее 50 тысяч, – только 30%.