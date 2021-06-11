В Казани траты на цифровизацию в этом году составят почти 330 млн рублей

Власти Казани в текущем году потратят на цифровизацию почти 330 млн рублей из муниципального бюджета. Это следует из постановления исполкома столицы Татарстана, опубликованного в очередном сборнике документов и правовых актов города.

Документ вносит изменения в городскую программу «Цифровой муниципалитет города Казани на 2020−2022 годы». Теперь общий объем ее финансирования равняется 720,2 млн рублей: 709,8 млн рублей будут направлены из городского бюджета, а 10,3 млн рублей — из республиканского.

В 2021 году траты городской казны на программу превысят 327,9 млн рублей по сравнению с почти 228,1 млн рублей в 2020-м. Из бюджета Татарстана поступит более 1,7 млн рублей, тогда как в прошлом году из республиканской казны на цифровизацию Казани было направлено почти 8,6 млн.

Часть средств предназначена для внедрения современных информационных технологий при организации систем безопасности «на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, общественных пространствах г. Казани, в парках и скверах, в местах выражения общественного мнения и на многоквартирных домах г. Казани».

Деньги будут потрачены на установку систем видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации, обслуживание станций передачи тревожных извещений, а также систем контроля и управления доступом, организацию охранной сигнализации.

Помимо этого, часть средств окажется направлена на цифровизацию работы городских властей, повышение доступности муниципальных услуг и развитие геоинформационных технологий.