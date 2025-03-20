news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 20 марта 2025 10:33

В Казани транспортные полицейские поймали школьников-зацеперов

Читайте нас в
Телеграм

Накануне полицейские обнаружили в соцсетях видео, где двое подростков цепляются за электропоезд на станции «Метро Аметьево» и едут до станции «Дербышки». После проверки выяснилось, что съемка была сделана 21 февраля. Герои видео – два 13-летних мальчика из деревни Куюки Пестречинского района.

Как рассказали сами ребята, они узнали о таком развлечении из интернета, решили повторить трюк и снять его на видео. Опасность своих действий подростки не понимали.

Сотрудники транспортной полиции провели беседы с детьми и их родителями, объяснив правила безопасного поведения на железной дороге. Родителей привлекли к административной ответственности за недостаточный контроль над детьми.

Полицейские напоминают, что подобное развлечение – крайне опасное занятие, которое может привести к травмам или даже гибели.

#школьники #транспортная полиция
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

19 марта 2025
«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

19 марта 2025