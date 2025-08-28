В Казани транспортные полицейские поймали двоих подростков-зацеперов

На станции Ометьево транспортные полицейские поймали двоих подростков 11 и 13 лет, которые зацепились за поручни между вагонами отъезжающего электропоезда сообщением Казань – Сосновка. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Казанского линейного управления МВД России на транспорте.

Выяснилось, что подростки хотели поразвлечься и бесплатно доехать до следующей станции.

В отношении родителей подростков составили административные протоколы, а также провели с ними профилактическую беседу.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что зацепинг – крайне опасный способ передвижения на поезде. Любители подобного экстрима рискуют упасть с поезда, столкнуться с препятствием при прохождении состава через мосты и тоннели, получить смертельный удар током.