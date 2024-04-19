В Казани трамвай протаранил иномарку, пассажирка авто в больнице

Накануне вечером в Казани трамвай протаранил иномарку, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла напротив дома №1а по улице Саид Галиева.

Трамвай проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Hyundai, который остановился на дороге, чтобы высадить пассажира. Машину отбросило на припаркованный рядом автомобиль.

В результате происшествия пассажирку Hyundai госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.