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Новости Татарстана и Казани
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В Казани трамвай протаранил иномарку, пассажирка авто в больнице
Накануне вечером в Казани трамвай протаранил иномарку, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла напротив дома №1а по улице Саид Галиева.
Трамвай проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Hyundai, который остановился на дороге, чтобы высадить пассажира. Машину отбросило на припаркованный рядом автомобиль.
В результате происшествия пассажирку Hyundai госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.
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