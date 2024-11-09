В Казани трамвай насмерть сбил мужчину

Сегодня ночью в Казани трамвай наехал на 49-летнего мужчину.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, ДТП произошло на улице Арбузова. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.