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Транспорт
17 октября 2022  17:17

В Казани трамваи №1, 6 и 8 временно перестанут ходить из-за ремонта путей

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Казанские трамваи №1, 6 и 8 временно перестанут ходить по маршруту в связи с перекладкой рельсошпальных решеток на участке на улице Олега Кошевого по направлению к Северному вокзалу. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Движение будет остановлено с 9 вечера 18 октября и до 5 утра 19 октября. Сотрудники службы путевого хозяйства планируют заменить девять изношенных рельсошпальных решеток, работы будут проводиться на участке в 100 метров. 

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим планировать свой маршрут заранее, учитывая данную информацию», — отметили в предприятии.

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