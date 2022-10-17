В Казани трамваи №1, 6 и 8 временно перестанут ходить из-за ремонта путей

Казанские трамваи №1, 6 и 8 временно перестанут ходить по маршруту в связи с перекладкой рельсошпальных решеток на участке на улице Олега Кошевого по направлению к Северному вокзалу. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Движение будет остановлено с 9 вечера 18 октября и до 5 утра 19 октября. Сотрудники службы путевого хозяйства планируют заменить девять изношенных рельсошпальных решеток, работы будут проводиться на участке в 100 метров.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим планировать свой маршрут заранее, учитывая данную информацию», — отметили в предприятии.