В Казани тракторист засыпал жилой дом снегом до самой крыши и перекрыл проход по улице

Жители одного из домов на улице Юл Урам в Казани пожаловались на тракториста, который во время уборки снега засыпал их жилище практически до самой крыши. О произошедшем они рассказали «Татар-информу».

Фото предоставлено жителями ул. Юл Урам

Инцидент произошел накануне вечером. По словам местной жительницы Гульнары, о случившемся она узнала от дочери.

«Она позвонила и сказала: “У нас тут гора”. Я не сразу поняла, в чем дело. Но когда вернулась домой, увидела гору снега, которой засыпали наш дом. Оказалось, по улице проехал трактор и весь снег сгребли к нашему дому. Сугроб образовал тупик, перекрыв проход по улице», – рассказала женщина.

Фото предоставлено жителями ул. Юл Урам

Соседям, чтобы пройти по улице, приходилось взбираться на эту снежную гору, буквально проходя по крыше дома Гульнары.

«Я отправила жалобу во все инстанции. Утром увидела, что снег частично убрали – появилась небольшая тропинка, но большая часть сугроба все равно осталась лежать по бокам улицы», – добавила она.