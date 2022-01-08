В Казани торжественно стартует написание рукописного мусхафа Корана

В Казани 12 января торжественно стартует написание рукописного мусхафа Корана. Мероприятие пройдет в мечети «Кул Шариф» в рамках заседания республиканского Оргкомитета по подготовке и празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Символический старт проекта начнется с каллиграфического написания первой суры Благородного Корана „Фатиха“», — сказано в сообщении.

На холсте профессиональным каллиграфом будут прописаны строки суры, в которой утверждаются единобожие, всемогущество Всевышнего, указывается путь к счастью людей. Проект представляет высокую научную ценность для российского корановедения и отечественной исламской богословской мысли.

Опыт подготовки рукописного мусхафа в современном мире существует в КСА, Турции, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ливии, Марокко и Пакистане. Казанским специалистам предстоит для точного и безошибочного написания тех или иных слов обращаться к первоисточникам, научным исследованиям, перепроверять каждую букву и огласовку — они будут опираться на труды Мусы Бигиева «Тасхих ресми хат» и Шигабутдина Марджани «Фаваид аль-Мухимма».

Основным исполнителем проекта выбран казанский каллиграф Артур Писаренко.