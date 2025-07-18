В Казани торжественно открыли новые помещения для инспекторов Госпожнадзора МЧС России

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В честь 98-летия Госпожнадзора МЧС России в Казани торжественно открыли обновленные помещения для отделов надзорной деятельности и профилактической работы. Они расположились в здании ПСЧ-1 на улице Хади Такташа, 39, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках праздничного дня мы сегодня открываем и торжественно передаём в пользование для отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Казани и Вахитовского района новые помещения с современным капитальным ремонтом, оснащенные новой мебелью и техникой. Сделано все, чтобы вы могли осуществлять свою деятельность, чтобы вам было удобно и комфортно работать, в том числе обеспечивать и государственные услуги, помогать населению, принимать их в комфортных условиях. Поздравляю вас, желаю всем всего наилучшего, берегите себя, берегите близких, выполняйте с честью поставленные перед вами задачи. С праздником!» – обратился к присутствующим начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

После награждения отличившихся сотрудников начальник главка перерезал традиционную красную ленточку и вручил символический ключ начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Казани управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Радику Емекееву.