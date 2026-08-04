В Казани торжественно открыли 35-й чемпионат России по гольфу

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"

В гольф-клубе «Ак Барс» состоялась церемония открытия XXXV Лига Ставок Чемпионата России по гольфу. Юбилейный турнир собрал 120 сильнейших гольфистов из 12 регионов страны.

Торжественное мероприятие началось у Академии клуба «Ак Барс». После открытия участники и гости направились на пресс-конференцию с участием министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова, вице-президента Ассоциации гольфа России Марины Мининой и шестикратных чемпионов России Владимира Осипова и Тимура Рамазанова.

Марина Минина, открывая пресс-конференцию, отметила символичность юбилейного турнира: «35-й, юбилейный. Все-таки у нас в стране в 35 лет считается, что молодежь в зрелом возрасте. Вот мы входим наконец в самый зрелый возраст. И, несомненно, неудивительно, почему мы отмечаем наш турнир в Казани, в Республике Татарстан. Казань – это не только столица спорта, это регион, где объединяется необъединяемое. То есть традиции, инновации, дерзость чего-то нового, западная точность, восточная мудрость. Собственно, то самое, что есть в гольфе по определению».

Министр спорта РТ Леонов, в свою очередь, назвал проведение чемпионата России по гольфу в республике большим счастьем, ответственностью и доверием: «Для нас это всегда большое счастье, большая ответственность и большое доверие. Когда к нам приезжают наши партнеры, наши друзья, мы никогда никого не подводим и не подведем, тем более в спорте. Сегодня Татарстан обладает одним из лучших инфраструктурных объектов. Вы находитесь в одном из лучших мест нашей республики, недалеко от столицы – города Казани».

Министр напомнил, что в Татарстане уже действуют два гольф-поля, а в перспективе появится и третье — ближе к Альметьевску. Он также отметил, что чемпионат России по гольфу республика принимает впервые и это вдвойне приятно, ведь он юбилейный: «Мы проводим огромное количество чемпионатов, в том числе всероссийских. Многие здесь бывали. Но вот именно чемпионат России по гольфу мы проводим впервые. Для нас это вдвойне приятно, потому что он юбилейный. 35 лет – это уже возраст. Мы рады, что в Татарстан приехали практически лучшие силы гольфа, элита. Не побоюсь этого слова – профессиональная элита гольфа».

Леонов поблагодарил Ассоциацию гольфа России за доверие и поддержку, назвав чемпионат России «вишенкой на торте»: «Гольф развивается в нашей стране. Это очень приятно. Появляется все больше и больше инфраструктуры, в том числе в Татарстане. Надеюсь, погода благоволит, чтобы вы, ребята, с завтрашнего дня показали достойный результат. Пусть Татарстан откроет вам окно возможностей чуть дальше, чуть больше. Всем добра, успехов, здоровья, движения вперед и с открытием чемпионата!»

В соревнованиях принимают участие 120 гольфистов из 12 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Самарской, Тверской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Краснодарского и Красноярского краев.

Состав участников – 19 мастеров спорта и 29 кандидатов в мастера спорта. Среди фаворитов – шестикратный чемпион России Владимир Осипов, действующий чемпион Егор Ерошенко, трехкратная чемпионка Екатерина Малахова, а также Александра Чекалина, Анна Шульце, Давид Нагиев и победители Кубка России Иван Стриганов, Артем Филаткин и Алиса Молоканова. Призовой фонд чемпионата составляет 5 миллионов рублей.

Турнир состоит из нескольких раундов. После двух первых раундов, которые пройдут 6 августа, в финал выйдут 60 лучших игроков. Финальный раунд и церемония награждения запланированы на 8 августа.