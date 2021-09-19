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Ру Тат
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19 сентября 2021  17:11

В Казани тиктокеры провели мастер-класс по видеосъемке для избирателей

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В Казани на избирательном участке, расположенном в Институте культуры, тиктокеры провели мастер-класс по видеосъемке для желающих. 

Некоторые из ребят учатся в вузах, другие уже окончили обучение. Сегодня они приехали на избирательный участок выразить свое волеизъявление, таким образом показав своим подписчикам пример и важность участия в политической жизни страны. Кроме этого, ребята снимают короткие видео, чтобы привлечь внимание своей аудитории к голосованию. 

«Можно привлечь внимание в шуточной форме. Например, что делать, если ты хочешь выйти замуж за политика? Приходи на выборы, голосуй, участвуй в политической жизни, интересуйся всем этим. У нас есть отдельный аккаунт — там все акцентируется на выборах», — рассказала Эмилия Кузнецова. 

Она отметила, что авторы видео не пытаются надавить на аудиторию, а просто на примере показывают, что будет, если человек проголосует или не воспользуется своим избирательным правом. 

«Люди жалуются, что ничего в стране не меняется, а по факту это только от нас зависит», — цитируют Эмилию Кузнецову «Казанские ведомости».

#Выборы 2021
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