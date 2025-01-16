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В Казани татарские религиозные деятели почтили память Шигабутдина Марджани
В четверг, 16 января, в 16-й день месяца Раджаб, татарско-мусульманская общественность почтила память великого татарского ученого-богослова, просветителя и историка Шигабутдина Марджани (1818-1889). Напомним, что просветителю исполнилось 207 лет со дня рождения.
Как сообщает пресс-служба ДУМ РТ, встреча прошла на Ново-татарском кладбище Казани. В ней приняли участие мусульманские религиозные деятели, представители татарской интеллигенции, научные и общественные деятели, имамы, преподаватели и журналисты.
Сначала заместитель Муфтия РТ по работе с территориями (мухтасибатами) Равиль хазрат Зуферов прочитал аяты Куръана, после чего первый заместитель Муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов совершил ду’а за упокой души ученого. Все присутствующие присоединились к молитве.
Ильфар хазрат Хасанов в своем выступлении подчеркнул, что ученые являются наместниками пророка на земле, и мы обязаны уважать их.
«Каждый год в день рождения богослова, шейха и имама Шигабутдина Марджани мы посещаем его место погребения, обращаясь к Всевышнему Аллаху с молитвой. Марджани оставил яркий след в истории татарского народа и его труды до сих пор остаются недостаточно изученными», - сказал он.
Религиозные деятели также совершили дуа (молитву) у могилы Ильгама Шакирова, чтобы почтить его память в шестую годовщину со дня его ухода из этого мира.
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