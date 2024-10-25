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Новости Татарстана и Казани
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В Казани такси столкнулось с легковушкой, пятеро пострадали, среди них дети
В Казани на улице Космонавтов такси Kia Rio столкнулось с автомобилем Ford.
Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, в аварии пострадали не меньше пяти человек, трое из которых дети. На вид им от семи до десяти лет.
Женщину и ребенка из такси, а также женщину и двоих детей из другой машины увезли на скорых. Обстоятельства ДТП выясняются.
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