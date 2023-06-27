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Руc Тат
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Спорт 27 июня 2023 11:45

В Казани сыграют женские футбольные сборные России и Ирана

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На Центральном стадионе в Казани 14 июля проведут товарищеский матч женские сборные по футболу России и Ирана. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Это будет товарищеский матч на нашем Центральном стадионе. Сейчас определяется время начала матча, билеты в скором времени появятся на сайте РФС», — пояснил спикер.

При этом Леонов напомнил, что на следующий день, 15 июля, в Казани пройдет матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Вход на этот матч будет осуществляться без предъявления паспорта болельщика, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#леонов владимир #женский футбол
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