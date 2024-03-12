В Казани сыграют матч суперсерии между сборными России и Беларуси по гандболу

В казанской Академии тенниса 13 марта состоится матч суперсерии между сборными России и Беларуси по гандболу. Первые три встречи прошли в ноябре на белорусской территории, там сильнее оказались хозяева. Теперь команды три раза сыграют в России, для проведения первой игры была выбрана столица Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель директора Центра спортивной подготовки Министерства спорта РТ Константин Горбунов.

«Первый матч состоится в Казани 13 марта в 18.00, затем команды сыграют в Москве и Чехове. Мы рады приветствовать у нас сборную России, уже сегодня они приступили к тренировкам. Отмечу, что перед игрой будет развлекательная программа, нужно прийти немного раньше. Казань — это спортивный бренд, все мероприятия проходят на высоком уровне», — заметил спикер.

Он подчеркнул, что в Казани сейчас активно развивается гандбол, возродился клуб «Зилант», который уже второй сезон выступает в Высшей лиге.

По сравнению с матчами в Беларуси у сборной России произойдет несколько изменений в составе. В частности, присоединятся выступающие в зарубежных чемпионатах игроки, такие как Дмитрий Житников, Сергей Косоротов, Виктор Киреев, добавил главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович.

«Идея провести матч серии вне Москвы принадлежит мне. Таким образом, мы можем показать красивый гандбол по всей России. Что касается суперсерии, то эти три игры очень важны. Очень повезло, что у нас есть такой соперник, как Беларусь, которая выступает на хорошем уровне в Европе. С помощью таких спаррингов мы можем поддерживать уровень гандбола в стране», — заявил тренер.

После неудачных первых трех матчей в сборной России решено пересмотреть тактику атаки, заключил Петкович.

Особенной игра в Казани станет для разыгрывающего сборной России Дмитрия Житникова, брат которого играет за местный «Зилант».

«Я не видел брата три года, для меня это очень важно. Рад снова приехать в Казань и увидеть брата. Мы здесь играли в 2018 году. Очень понравилась организация и болельщики, была очень домашняя атмосфера. Надеемся, что у нас получится исправить ошибки, которые мы допустили в Беларуси, к тому же у нас подобрался оптимальный состав», — поделился Житников.