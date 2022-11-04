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Религия
4 ноября 2022  07:56
Павел Климчак

Крестный ход начался в столице Татарстана в честь праздника Казанской иконы Божией Матери

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Из Благовещенского храма казанского Кремля начался крестный ход до Собора Казанской иконы Божией Матери в день праздника чудотворного образа.

 

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

Священнослужители вместе с прихожанами пронесут священный образ Богородицы до места его обретения.

В течение всего хода прихожанам помогают соорентиноваться волонтеры. За безопасностью хода и богослужений следят сотрудники полиции.

После крестного хода в Соборе Казанской иконы Божией матери состоится праздничное богослужение.

#крестный ход #казанская икона божией матери
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