Крестный ход начался в столице Татарстана в честь праздника Казанской иконы Божией Матери
Из Благовещенского храма казанского Кремля начался крестный ход до Собора Казанской иконы Божией Матери в день праздника чудотворного образа.
Священнослужители вместе с прихожанами пронесут священный образ Богородицы до места его обретения.
В течение всего хода прихожанам помогают соорентиноваться волонтеры. За безопасностью хода и богослужений следят сотрудники полиции.
После крестного хода в Соборе Казанской иконы Божией матери состоится праздничное богослужение.