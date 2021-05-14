В Казани свел счеты с жизнью сотрудник СИЗО №2

Трагедия произошла сегодня рано утром в районе семи часов. Как стало известно агентству от источника, знакомого с ситуацией, младшего инспектора отдела охраны следственного изолятора №2 нашли мертвым. Рядом с ним лежало служебное оружие.

По данным агентства, сотруднику СИЗО было 22 года, женат он не был. Причина трагедии, по информации агентства, не связана с профессиональной деятельностью молодого человека.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ, по данному факту проводится проверка. Предсмертной записки не обнаружено.

«Руководство и личный состав УФСИН выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», – добавили в пресс-службе.