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Ру Тат
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14 мая 2021  12:42

В Казани свел счеты с жизнью сотрудник СИЗО №2

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Трагедия произошла сегодня рано утром в районе семи часов. Как стало известно агентству от источника, знакомого с ситуацией, младшего инспектора отдела охраны следственного изолятора №2 нашли мертвым. Рядом с ним лежало служебное оружие.

 

По данным агентства, сотруднику СИЗО было 22 года, женат он не был. Причина трагедии, по информации агентства, не связана с профессиональной деятельностью молодого человека.

 

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ, по данному факту проводится проверка. Предсмертной записки не обнаружено.

 

«Руководство и личный состав УФСИН выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», – добавили в пресс-службе.

самоубийство
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