В Казани «Свадьба Фигаро»: как премьере Шаляпинского фестиваля урезали время бутербродов

Спектакль-открытие Шаляпинского фестиваля приурочен в этом году к 270-летию величайшего композитора Вольфганга Амадея Моцарта. В программе оперного форума 12 вечеров – 10 постановок, которые увенчает вторая премьера фестиваля – опера «Отелло» Джузеппе Верди.





У Моцарта юбилей

Помпезные интерьеры дворца, полумрак свечного освещения и такой предмет роскоши, каким была ванная в XVIII веке, – титульная декорация премьеры оперного театра Казани «Свадьба Фигаро».

Зритель застает главных героев спектакля – Фигаро, камердинера Графа, и его невесту Сюзанну, горничную Графини, – за их воркованием о предстоящей свадьбе и подготовке к ней. Спектакль для ТАГТОиБ имени Джалиля поставил приглашенный из Санкт-Петербурга режиссер – народный артист России, обладатель премии «Золотая маска» Юрий Александров.

Оперы на музыку Моцарта на казанской сцене не частые обитатели. Предыдущая версия постановки «Свадьба Фигаро» была осуществлена без малого четверть века назад, в 2002 году, совместно с европейскими коллегами и продержалась в афише лишь около пяти лет. Для Александрова эта комедия не в новинку, прежде он уже ставил ее – в 1998 году в Мариинском театре. Дата рождения Моцарта – 27 января, новую постановку «Свадьбы Фигаро» в Казани представили близко к этой дате – 30 января.

Юрий Александров: «Обязанность режиссера – не навязывать артистам свою концепцию, а открыть их достоинства»

Репетиции полным составом шли всего около двух недель, но этого хватило, по словам режиссера-постановщика, чтобы получить главный результат – сплоченный ансамбль артистов в спектакле.

«Самое сложное, когда собираются люди из разных городов, из разных школ, с разным опытом, интеллектом и из них нужно сделать команду. И я получил то, что хотел. А новые грани – это новые артисты. Я считаю, что обязанность режиссера – не навязывать им свою концепцию, как плавательную шапочку резиновую, а открыть их достоинства», – рассказал журналистам о работе над постановкой Александров.

При этом он подчеркнул, что в его понимании современный спектакль – это в первую очередь возможность показать людям другую жизнь, другую эстетику, другие костюмы, пространства. Словом, то, что зрители не видят в реальной жизни. Для этого используются элементы красоты. И именно красоты, подчеркнул Александров, а не красивости.

«Красота – это не только декорации, костюмы, это еще и человеческие отношения»

«Красота – это не только декорации, костюмы, это еще и человеческие отношения. Особенно когда ты говоришь о любви, о молодой, юной любви. Конечно, хочется, чтобы меня поняли молодые. Главная мысль этого спектакля – борьба за свою любовь, за свою честь, за свое достоинство. И смена элит, когда на смену дряхлой, развращенной феодальной элите приходят деловые, серьезные, активные молодые ребята», – сказал Александров.

В контексте последнего режиссер увидел параллели сюжета пьесы француза Бомарше, написанной в 1778 году, с сегодняшними российскими реалиями.

«Прошли те времена, когда девочки мечтали о судьбе особы с пониженной социальной ответственностью, а мальчики, здоровые, полные сил, шли работать охранниками в универсаме. Я счастлив, что застал время перемен, когда Россия встает с колен, становится мудрой», – сказал он.

Юстус Франтц

У Фигаро – свадьба

Опера идет с двумя антрактами, хотя в оригинале у Моцарта их три – и, соответственно, четыре акта. Однако, как выразился Александров, для казанской постановки «нашли возможность сократить время бутербродов и смотреть музыку, слушать музыку». В результате спектакль идет вместо четырех часов около двух (за вычетом антрактов) и в трех актах. Дирижировать пригласили именитого немецкого музыканта, специалиста по Моцарту Юстуса Франтца.

«Моцарт – это гений. Это провидец, это Нострадамус, который предугадывал очень многое из нашей жизни. И мне хотелось передать эту человеческую мудрость и величие его музыкальных идей, поэтому я занимался в основном только музыкой. Это большая, серьезная наука, работа с партитурой, с оркестром, со звукоизвлечением. Проще поставить четыре «Аиды» (опера Джузеппе Верди, – прим. Т-и), чем Моцарта, потому что тут требуется микрохирургический инструментарий. Тут много тонкостей, нюансов, мелочей. Я добивался, чтобы мелочь становилась принципами взаимоотношений: взгляд, интонация и так далее», – пояснил Юрий Александров.

Главную партию, невесты Фигаро Сюзанны, в первый вечер исполнила Гульнора Гатина

Опера «Свадьба Фигаро» открывает 44-й Шаляпинский фестиваль два вечера. На партии первого показа были приглашены артисты из нескольких российских театров. В образе Графа Альмавивы предстал солист Мариинского театра Владимир Мороз. В партии Графини зрители увидели Венеру Гимадиеву из Нижегородской оперы, в партии Фигаро – Гурия Гурьева из Новосибирского театра и т. д. Во второй спектакль партию исполнит также новосибирский артист – Никита Мухин.

«Я с этой партией знаком очень хорошо, пою ее уже 8 лет. Больших изменений [по моему исполнению от Юстуса Франтца] не было. Он, как истинный немец, любит простоту, лаконичность. Он старался сделать по максимуму все так, как написал Моцарт, – так, как написано в клавире. Но все-таки какие-то штуки, мои фишечки он позволил оставить, слава Богу», – рассказал Гурьев.

В образе Графа Альмавивы предстал солист Мариинского театра Владимир Мороз (слева)

Главную партию, невесты Фигаро Сюзанны, в первый вечер исполнила блистательная в разных сценических образах Гульнора Гатина – заслуженная артистка Татарстана, лауреат премии Тукая. В сегодняшнем спектакле партию Сюзанны поет ее коллега Венера Протасова. Во втором составе в целом больше артистов Театра имени Мусы Джалиля.

Одна из сложнейших в смысле актерского мастерства партий досталась Вере Позолотиной из театра «Урал Опера Балет» (Екатеринбург). Она сыграла пажа Графа Керубино, и это единственная роль, не имеющая замены во втором составе. Актрисе по сюжету предстоит сначала выходить к зрителю в образе юноши, которого по ходу развития сюжета переодевают затем в девушку: с задачей из роли пажа изображать с мужской неуклюжестью девицу актриса справляется великолепно.

Доброй комичностью уместно приправлены и другие сцены оперы. И хотя декорации принципиально не сменяются на протяжении всех трех актов, за счет вариаций элементов интерьера, света, небольших перестановок создается ощущение динамичности действия и перемещения событий в пространстве между залами замка и садом.

У казанцев – Шаляпинский фестиваль

44-й Международный оперный фестиваль имени Шаляпина 4 февраля продолжит «Пиковая дама» с артистом Большого театра Олегом Долговым в партии Германа, 8 февраля – «Набукко» с артистами из «Новой оперы» и Мариинского театров, 11 февраля – «Аида», на партию Амнерис в которой приедет в Казань из Израиля Софья Голд.

В день рождения Шаляпина, 13 февраля, на фестивале покажут оперу «Борис Годунов», в которой когда-то пел и он сам. 16 февраля в программе фестиваля «Тоска» с Игорем Головатенко из Большого театра в партии Барона Скарпиа, 19-го – «Паяцы». 22 февраля зрители смогут посмотреть «Жизнь за царя», 26-го – премьеру прошлого фестиваля «Кармен». А завершит Шаляпинский фестиваль 1 и 2 марта еще одна премьера – концертное исполнение оперы «Отелло» Джузеппе Верди.

Рауфаль Мухаметзянов: «В любом приличном театре Моцарт должен идти»

«В любом приличном театре Моцарт должен идти. Мы в этот раз сделали чуть-чуть большую нагрузку на наших, отечественных исполнителей. Представлены практически лучшие исполнители всех столичных театров: Мариинского, Большого, «Геликон-оперы», «Новой оперы», Михайловского театра, театра Станиславского», – отметил директор ТАГТОиБ Рауфаль Мухаметзянов.

Кроме того, за время фестиваля в Национальной библиотеке Татарстана пройдут четыре бесплатные лекции – о Моцарте, Шаляпине, Тукае и литературный вечер по письмам Моцарта.

Фотографии: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»