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В Казани супруги, прожившие вместе 55 лет, назвали главный секрет крепкого брака
В Казани супруги Александр и Наталья Сафроновы отпраздновали 55 лет совместной жизни. В этот юбилейный день они поставили подписи в книге почетных жителей столицы РТ.
Как рассказали муж с женой, в их династии никогда не было разводов. Их девиз - один раз и на всю жизнь. Главный секрет крепкого и счастливого брака, по мнению пары, кроется во взаимоуважении, пишет ТНВ.
«Мы клянемся поддерживать друг другу верность, соблюдать ее. Относиться уважительно друг к другу. Этот постулат через всю нашу жизнь проходит. Надо слушать и слышать! Это два разных момента», — делится Александр Сафронов.
По словам супругов, они поженились, когда обоим было по 22 года. Познакомились на свадьбе общих друзей: тогда Александр пригласил на танец Наталью.
Сейчас у пары две дочери, четыре внука и два правнука. К слову, их старшая дочь Светлана состоит в браке с мужем уже 35 лет, а внучка Мария - 10 лет.
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