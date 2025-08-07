В Казани сумму премий для победителей школьных олимпиад увеличат почти на 5 млн рублей

В Казани в 2025 году на поощрение победителей и призеров всероссийской и республиканской олимпиад школьников выделят 27,8 млн рублей, следует из сборника документов мэрии города. Это на 4,8 млн рублей больше, чем выделяли на те же цели в 2024-м.

Именные премии смогут дадут победителям и призерам республиканской олимпиады для учеников 8 класса (24 предмета), республиканской олимпиады по геологии и истории Республики Татарстан, республиканской олимпиады для учащихся 7–11-х классов (татарский язык и литература, русский язык и литература, восточные языки). Также денежную награду получат победители и призеры регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады.

Победители и призеры олимпиады для учеников 8 класса и олимпиады по геологии получат 5 тыс. рублей, олимпиады для учащихся 7–11-х классов и регионального этапа всероссийской олимпиады − 20 тыс. рублей, призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады получат 30 тыс., а победители того же этапа - 40 тыс. рублей.