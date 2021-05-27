За убийства дальнобойщиков в Казани судят участника банды, который девять лет был в бегах

В Верховном суде РТ стартовал процесс по делу 51-летнего Сергея Зузлева. Его обвиняют в убийствах, бандитизме и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, Зузлев входил в преступную группировку, которая с 2001 по 2005 годы совершала нападения на дальнобойщиков. Главарем банды считается Александр Еналиев, осужденный в 2013 году. Всего в состав банды входили 12 человек, среди которых был Зузлев. Как было установлено, злоумышленники, переодевшись в форму сотрудников ГИБДД, останавливали дальнобойщиков, после чего грабили и убивали их.

Стоит отметить, что Зузлев девять лет находился в розыске. За это время остальные участники группировки уже получили сроки. Задержать Зузлева удалось на территории Калужской области.

Зузлева обвиняют в пяти разбойных нападений, четырех убийствах и грабеже. Свою вину мужчина признал только по эпизоду с хранением оружия, в убийствах не сознался.

На следующем заседании суд допросит потерпевших и свидетелей.