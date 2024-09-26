В Казани судят студента, который призывал убивать и кастрировать русских

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

В Казани студента местного вуза обвиняют в надругательстве над Государственным гербом или Государственным флагом РФ. Кроме того, он проходит фигурантом дела о возбуждении ненависти или вражды с применением насилия.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, следователи полагают, что в октябре 2023 года парень состоял в радикальном закрытом Telegram-канале, где размещал комментарии, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности.

В одном из комментариев юноша сравнил представителей русской нации с животными и заявил, что их нужно убивать и кастрировать.

«Убийство лучший вариант. Оно испугает самых умных и поможет избавиться от самых тупых», – написал юноша в своем комментарии.

Помимо этого, молодого человека обвиняют в надругательстве над флагом России. По версии следствия, он разорвал Государственный флаг РФ на несколько частей в присутствии группы людей.

Сегодня на заседании парень признал свою вину. В настоящее время он является студентом второго курса одного из вузов Казани.

За надругательство над флагом ему грозит до одного года лишения свободы, а за разжигание ненависти до 6 лет колонии.