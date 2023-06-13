В Казани судят депутата из Марий Эл, забившего молотком сотрудницу кредитной организации

В Кировском суде Казани начали рассматривать дело 54-летнего Вадима Захарова. Он напал на 36-летнюю женщину на улице Краснококшайской и забил ее молотком. Она умерла в больнице.

В суд пришла мама убитой женщины. Она сказала, что хочет для Захарова наказания по всей строгости закона.

«Что я еще могу хотеть? Я бы хотела наказания для него по всей строгости. Дочь не говорила о том, что ей кто-то угрожал. Она уехала 6 января с Нижнего Новгорода в Казань, здесь ей все нравилось. У нее остался двенадцатилетний ребенок», – рассказала Надежда Куницына.

Адвокат Захарова – Митхат Курманов рассказал, что обвиняемый полностью признает свою вину и раскаивается.

«До приговора он остается действующим депутатом. После приговора он хотел бы поехать в зону СВО. У него 5 детей, 4 из них малолетние», – рассказал Курманов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, в конце прошлого года подозреваемый и его возлюбленная обратились в кредитную организацию за помощью в выдаче займа. За услуги они заплатили 100 тыс. рублей. Однако кредит им получить так и не удалось. В своей неудаче Захаров стал винить 36-летнюю сотрудницу организации и даже пытался вернуть деньги, которые заплатил за услуги, однако сделать этого не смог. Тогда он решил отомстить.

Вечером 26 января он выследил жертву у дома и напал на нее, нанеся несколько ударов молотком по голове. После этого злоумышленник попытался скрыться на своем автомобиле Skodа, однако спустя сутки был задержан полицейскими.