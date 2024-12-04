В Казани судят бизнесмена, который три года скрывался от следствия в Бразилии

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу директора и соучредителя казанской фирмы «Стройкерамика» Дениса Асфандьярова и учредителя компании «Керами» Вероники Лебедевой. Обоих обвиняют в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

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По версии следствия, они заключили контракты с компанией «ЖИК-Строй». Застройщик возводил ЖК «Победа» на проспекте Победы в Казани. Контракт между собой заключили только «ЖИК-Строй» и «Керами», где Асфандьяров неофициально работал коммерческим директором.

В соответствии с соглашением, Асфандьяров и его партнёр должны были предоставить строительные и отделочные материалы на значительную сумму. В частности, речь шла о плитке. В качестве компенсации за материалы поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе. Однако после получения предоплаты Асфандьяров не выполнил свои обязательства. В результате компания «ЖИК-Строй» понесла убытки в размере 67 миллионов рублей.

В октябре 2018 года было возбуждено уголовное дело. В феврале 2019 года была задержана Лебедева, в отношении которой была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Через три месяца после этого был задержан Асфаньдяров. Первоначально он был помещен в СИЗО, но Верховный суд РТ изменил ему меру пресечения на домашний арест.

В ноябре 2019 года Асфандьярова и Лебедеву вызвали к следователю, но никто на допрос не пришел. Чуть позже выяснилось, что оба обвиняемых сбежали из страны. Обоих суд заочно арестовал, после чего информацию о беглецах направили в Интерпол. А весной 2020 года они были объявлены в международный розыск. 7 июня 2024 года Асфандьярова и Лебедеву задержали в бразильском городе Сан-Паулу.

В суде адвокат Лебедевой рассказал, что дело отказывались возбуждать три раза, так как Асфандьяров и Лебедева из 67 миллионов рублей ущерба поставили стройматериалов на 50 миллионов рублей. По его словам, в какой-то момент у них просто возникли финансовые трудности, умысла обмануть у них не было.

«Да, они сбежали просто, потому что испугались уголовного преследования», – дополнил он.