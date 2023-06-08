В Казани судья Кировского суда выпал из окна 12-го этажа

Сегодня утром стало известно, что погиб судья Кировского районного суда Казани Артем Бартенев. Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, он выпал из окна 12-го этажа.

Все обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники следственного комитета.

«В последнее время Бартенев жаловался на большой объем работы. Утром он проснулся, жена приготовила завтрак и пошла выгуливать собаку. Когда вернулась, обнаружила, что муж погиб», – рассказал собственный источник «Татар-информу».