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В Казани судья Кировского суда выпал из окна 12-го этажа
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Сегодня утром стало известно, что погиб судья Кировского районного суда Казани Артем Бартенев. Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, он выпал из окна 12-го этажа.
Все обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники следственного комитета.
«В последнее время Бартенев жаловался на большой объем работы. Утром он проснулся, жена приготовила завтрак и пошла выгуливать собаку. Когда вернулась, обнаружила, что муж погиб», – рассказал собственный источник «Татар-информу».
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