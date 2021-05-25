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25 мая 2021  17:16
Павел Климчак

В Казани судебный пристав три года работала с поддельным дипломом об образовании

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В Вахитовский районный суд Казани направили дело бывшего судебного пристава, которая в течение трех лет работала с поддельными дипломами. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с 2018 по 2021 годы 46-летняя жительница Челнов занимала должность судебного пристава, использовав при трудоустройстве два поддельных диплома о высшем образовании. Это обнаружилось во время проверки отдела противодействия коррупции УФССП России по РТ.

На нее завели уголовное дело по статье «Использование поддельного документа, представляющего права», свою вину женщина полностью признала.

#судебный пристав #поддельный диплом
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