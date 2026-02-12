В Казани суд закрыл кафе «Халяль» из-за кишечной палочки

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

Суд приостановил работу кафе «Халяль» на улице Гагарина в Казани. В приготовленных блюдах обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Сотрудники ведомства обнаружили, что в заведении работают сотрудники без медосмотров и необходимых прививок, также в кафе отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства. Санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений оставляло желать лучшего, а в приготовлении блюд использовались продукты питания без маркировки.

Кроме того, в отобранных пробах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Судом принято решение о запрете деятельности кафе на 45 суток.