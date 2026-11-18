В Казани суд временно закрыл кафе «Сююмбике» на улице Габдуллы Тукая из-за антисанитарии и кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

По требованию прокуратуры сотрудники ведомства провели внеплановую проверку заведения общепита. Они выявили, что в кафе отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства, готовая и сырая продукция хранятся вместе. До работы допущены сотрудники без медосмотра, вакцинации и гигиенической аттестации. В отобранных пробах готовых блюд и в смывах обнаружены бактерии кишечной палочки.

На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещения опечатаны, материалы переданы в суд.

Судом принял решение о запрете деятельности кафе «Сююмбике» на 30 суток.