Общество 1 сентября 2025 14:34

В Казани закрыли кафе «Плов Хаус» из-за нарушений санитарных норм

В Казани суд закрыл кафе «Плов Хаус» на улице Рихарда Зорге из-за нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Проверка ведомства показала, что сотрудники заведения не соблюдают правила личной гигиены, а некоторые из них работают без медосмотра. Помещения находятся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом и санитарно-техническом состоянии. В приготовлении блюд использовали продукты питания без маркировки, нарушались правила товарного соседства при хранении продуктов питания.

В итоге с реализации сняли три партии пищевой продукции общим весом 24 кг. На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении. Судом принято решение о запрете деятельности кафе на 60 суток.

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
31 августа 2025