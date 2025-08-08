news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 8 августа 2025 16:18

В Казани суд закрыл кафе «Pappin pub» из-за кишечной инфекции

В Казани суд приостановил работу кафе «Pappin pub» на улице Касаткина. У посетителя диагностировали кишечную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Сотрудники ведомства обнаружили, что в заведении нарушались обязательные требования санитарного законодательства. Так, состояние помещений оставляло желать лучшего, а до работы допущены сотрудники без медосмотра. В приготовлении блюд использовались немаркированные продукты, которые хранились с нарушением норм. Также кафе не обрабатывали от насекомых и крыс.

С реализации были сняты две партии пищевой продукции общим весом 3,340 кг. Кроме того, в трех отобранных пробах обнаружена кишечная палочка.

На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Судом принято решение о запрете деятельности кафе «Pappin pub» на 90 суток, помещение опечатано.

#Роспотребнадзор РТ проверка #кишечная инфекция #санитарные нормы
