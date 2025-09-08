В Казани суд закрыл кафе Chalbar из-за кишечной инфекции

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

Суд приостановил работу кафе Chalbar на Чистопольской в Казани. У посетителя диагностировали кишечную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Сотрудники ведомства обнаружили, что в заведении нарушались обязательные требования санитарного законодательства. Так, состояние помещений оставляло желать лучшего, а до работы были допущены сотрудники без медосмотра. Готовые блюда замораживали для реализации в другие дни, а посуда и производственные столы в были жирных разводах с нагаром.

С реализации было снято шесть партий пищевой продукции общим весом более пяти килограммов. Кроме того, в отобранных пробах обнаружена кишечная палочка.

На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Судом принято решение о запрете деятельности кафе Chalbar на 30 суток.