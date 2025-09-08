news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 сентября 2025 10:21

В Казани суд закрыл кафе Chalbar из-за кишечной инфекции

Читайте нас в
Телеграм
В Казани суд закрыл кафе Chalbar из-за кишечной инфекции
Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

Суд приостановил работу кафе Chalbar на Чистопольской в Казани. У посетителя диагностировали кишечную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Сотрудники ведомства обнаружили, что в заведении нарушались обязательные требования санитарного законодательства. Так, состояние помещений оставляло желать лучшего, а до работы были допущены сотрудники без медосмотра. Готовые блюда замораживали для реализации в другие дни, а посуда и производственные столы в были жирных разводах с нагаром.

С реализации было снято шесть партий пищевой продукции общим весом более пяти килограммов. Кроме того, в отобранных пробах обнаружена кишечная палочка.

На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Судом принято решение о запрете деятельности кафе Chalbar на 30 суток.

#Роспотребнадзор РТ проверка #кишечная инфекция #Здоровье
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

7 сентября 2025
Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

7 сентября 2025