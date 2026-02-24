news_header_top
Общество 24 февраля 2026 10:11

В Казани суд закрыл кафе «Bosphor» из-за кишечной инфекции

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

В Казани суд приостановил работу кафе «Bosphor» на улице Московская. Двое посетителей заболели кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

При проверке сотрудники ведомства обнаружили, что до работы в кафе допущены сотрудники без гигиенической подготовки, медосмотров и вакцинации. В заведении также отсутствовало бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, моющие и дезинфицирующие средства, а влажная уборка проводилась некачественно.

Кроме того, в готовых блюдах и смывах обнаружена кишечная палочка, что подтверждает выявленные нарушения технологии приготовления блюд, правил личной гигиены, режима мойки и дезинфекции.

На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении. Судом принято решение о запрете деятельности кафе на 60 суток.

#общепит #Проверка Роспотребнадзор #кишечная инфекция
